Le parole dell'attaccante ivoriano ai microfoni di Inter TV prima del calcio d'inizio della gara di Venezia
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Ange-Yoan Bonny oggi è alla prima stagionale da titolare in Serie A. L'attaccante ivoriano ha parlato così ai microfoni di Inter TV:
Importantissimo dar tutto dal primo minuto, non si può vincere sempre come nella scorsa partita. Oggi daremo tutto per vincere fin dai primi minuti. Caldo e carico? Siamo tutti carichi e caldi. È una partita importante, proveremo a vincere come sempre. Tifosi? Ci danno un sostegno incredibile ogni volta, ci sentiamo sempre a casa. È il punto più importante, proveremo a renderli felici”
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