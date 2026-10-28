GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Ange-Yoan Bonny oggi è alla prima stagionale da titolare in Serie A. L'attaccante ivoriano ha parlato così ai microfoni di Inter TV:

Importantissimo dar tutto dal primo minuto, non si può vincere sempre come nella scorsa partita. Oggi daremo tutto per vincere fin dai primi minuti. Caldo e carico? Siamo tutti carichi e caldi. È una partita importante, proveremo a vincere come sempre. Tifosi? Ci danno un sostegno incredibile ogni volta, ci sentiamo sempre a casa. È il punto più importante, proveremo a renderli felici”