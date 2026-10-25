«È dura perdere una partita così a San Siro dopo una buona partita contro l'Inter. Abbiamo buttato via tre punti e anche un punto in cinque minuti. È un peccato, non sappiamo come arrivare alla fine con i tre punti. È dura ma dobbiamo alzare la testa e continuare».

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Così, il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato alla fine della partita contro i nerazzurri ai microfoni di Skysport.

-Tu rispondi con i fatti: come vivi questo momento?

Sono abituato a tutto questo. Tutta la mia carriera si è parlato tanto di me, ma sono tranquillo, non mi cambia niente, lavoro bene e ho fiducia in me stessa. Cerco sempre di dare una mano alla squadra e cerco di dare l'esempio fuori e dentro dal campo.

-Messo spesso sotto pressione, normale tu abbia degli inconvenienti, ma sei un leader e ti viene riconosciuto. Ti auguro che se ne parli ancora per tanti anni. Qual è stata la parata più difficile? Per me quella di Thuram nell'angolo basso...

Per me come dici tu è meglio che se ne parli. Il colpo di testa di Esposito è stata una buona parata. Ma se faccio 50 parate e non vinciamo non serve a nulla. Ho fatto parate che non sono servite a molto alla squadra anche oggi.

(Fonte: Skysport)