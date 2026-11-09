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BATURINA E SUCIC

La sfida di San Siro tra Inter e Como, vinta 2-0 dai nerazzurri, ha rappresentato anche l'incrocio tra due talenti cresciuti nella Dinamo Zagabria: Petar Sučić e Martin Baturina. Due giocatori che hanno intrapreso percorsi differenti in Italia, riuscendo entrambi a ritagliarsi uno spazio importante.

Del loro rendimento e della situazione delle due squadre ha parlato Marko Naletilić, procuratore croato e grande conoscitore del calcio italiano, in un'intervista concessa a Sportske novosti prima della partita.

«Sučić all’Inter è esploso prima di Baturina, che ha avuto bisogno di più tempo per adattarsi. È successo perché Sučić si è inserito tatticamente molto velocemente nel modo di giocare dell’Inter. È una mezzala, un numero 8, e quando è arrivato era già abbastanza completo in quel ruolo e più vicino agli standard richiesti in Italia».

"Baturina è cresciuto tantissimo. Fabregas ha avuto pazienza"

Poi il discorso passa al giocatore del Como.

Quando è arrivato al Como aveva qualche difficoltà in più nella fase difensiva, ma è migliorato tantissimo. Dopo alcuni mesi Cesc Fabregas ha ottenuto da lui quello che chiedeva».

Baturina è un trequartista, un numero 10, e in Italia questo tipo di giocatore viene utilizzato meno frequentemente. Fabregas però gli ha trovato il ruolo giusto. Serviva un periodo di adattamento e adesso Baturina sta giocando davvero molto bene».

Le colpe inventate di Sucic e il vero imprescindibile dell'Inter. Mai rosa così completa?

«È stato anche fortunato nella scelta del club, perché ha un allenatore eccellente come Fabregas, che di fatto costruisce la politica sportiva del Como. L’anno scorso il Como è stato la sorpresa del campionato e questa stagione lo sta confermando».

«Fabregas ha avuto abbastanza pazienza per trasformare il grande potenziale di Baturina in un valore concreto per la squadra. Mettete un altro allenatore sulla panchina del Como e quella squadra apparirebbe completamente diversa. E anche lo sviluppo di Baturina sarebbe stato differente».

Naletilić precisa che il diverso percorso di adattamento non significa che uno dei due giocatori sia superiore all'altro.

Sučić non è migliore di Baturina e Baturina non è migliore di Sučić. Sto semplicemente parlando delle loro caratteristiche. Entrambi hanno già avuto successo in Serie A, sono giocatori di livello europeo e credo che presto diventeranno anche giocatori di livello mondiale».

Getty

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