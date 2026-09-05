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Della gara di questa sera tra Inter e Napoli ha parlato l'ex bandiera nerazzurra Walter Zenga, intervistato dal Corriere della Sera:

Zenga, a bruciapelo: Inter-Napoli, chi vince?

«Non sono bravo nei pronostici. Sono due squadre di grande personalità, del resto hanno animato la sfida scudetto degli ultimi anni. Vediamola, potrei dire l’Inter ma col Napoli non è mai stato facile. Partita che vale la pena godersi fino in fondo».

Incuriosito da un duello in particolare?

«Per me i duelli sono poco interessanti, piuttosto mi soffermo sui due allenatori: come cambieranno la partita a seconda dei momenti. Chivu e Allegri sono due che sanno il fatto proprio. Hanno uno staff di livello, il confronto con loro in partita è importante».

Non ci dà due protagonisti di campo?

«Mi piacerebbe fossero Pio Esposito e Vergara, e non so neanche se quest’ultimo giocherà titolare. Sono per gli italiani, per i giovani di talento».

L’Inter è al completo e ha tante alternative, al Napoli mancherà McTominay e in difesa è corto.

«Un peccato. Mi sarebbe piaciuto che il Napoli avesse avuto tutta la rosa a disposizione. La partita sarebbe stata più bella, più vera. I vincenti ragionano così, vogliono il confronto con i migliori».

Ha una griglia scudetto?

«Anche qui facile dire Inter che negli ultimi quattro anni ha vinto due scudetti e raggiunto due finali di Champions. È sicuramente la squadra più completa. Gli altri fanno fatica a stargli dietro. Le dirette concorrenti si sono però attrezzate tutte molto bene. Mi incuriosisce la Roma di Gasp».