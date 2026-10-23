Il tecnico argentino dopo il successo ai rigori sul Flamengo: “La scelta non è stata facile, ma qui il ‘noi’ viene prima dell’‘io’”
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Medina, allenatore dell’Estudiantes de La Plata, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ai rigori della sua squadra sul Flamengo, nella semifinale di Copa Libertadores.
L’Estudiantes, club in cui milita l’ex Inter Tomas Palacios, affronterà il prossimo 28 novembre allo stadio Centenario di Montevideo il Palmeiras nella finale della Libertadores, traguardo raggiunto per la prima volta dopo 17 anni.
“Difficile lasciare fuori Palacios”
Interrogato sulla decisione di lasciar fuori Tomas Palacios per far giocare Joaquin Correa, Medina ha dichiarato:
“La decisione di non far partire titolari né Tiago (Palacios) né Tomás (Palacios) non è stata facile, ma qui il 'noi' viene prima dell''io', come diceva il grande Alejandro Sabella”.
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