Le dichiarazioni dell'ex centrocampista dell'Inter - tra le altre - e attualmente collaboratore nello staff tecnico di Cristian Chivu

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 09:34)

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Angelo Palombo, ex centrocampista dell'Inter - tra le altre - e attualmente collaboratore nello staff tecnico di Cristian Chivu, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"È stata un'annata con due trofei importanti molto bella e molto soddisfacente. E' stato un onore poter contribuire un minimo alla vittoria di questo grande gruppo. E' una cosa che da calciatore non avevo mai provato e l'ho provata ora da membro di uno staff. E' stata una bella gioia ma soprattutto sono contento per il mister e per i ragazzi che hanno fatto una grande impresa quest'anno".

C'è un momento in cui vi siete resi conto che riuscivate a vincere questo scudetto?

"Quando sei all'Inter le pressioni sono quelle di vincere. Lo sappiamo. Sappiamo come funziona in certe piazza. Siamo sempre stati consapevoli della forza deo gruppo e siamo stati bravi nel momento di difficoltà soprattutto a tenere botta, a non farci trasportare dalle chiacchiere e a tirare dritti verso il nostro obiettivo".

Che tecnico è Chivu?

"E' un mister giovane, molto intuitivo. Ha ottime idee. E' una persona a cui piace parlare, rapporti umani veri. Ha tutto per fare una grande carriera".

In attacco c'è Pio Esposito. Senza mettergli eccessive pressioni, può essere il giocatore da cui ripartire anche a livello di Nazionale?

"Assolutamente sì. Lo ha sempre detto il mister: questi giocatori vanno lasciati crescere e vanno fatti giocare. Non innalzarli fino al cielo e poi buttarli giù. Pio è un profilo molto molto importante ma sia per l'Inter che per la Nazionale italiana. Sicuramente è un giocatore che può ancora migliorare tantissimo ma è veramente forte".

Da ex centrocampista ti chiedo un commento sul reparto che è stato un traino di questa Inter.

"Un reparto importante. Non faccio nomi perché siamo riusciti a far giocare tutti e sono stati tutti fondamentali, dai centrocampisti agli attaccanti e ai difensori. Visto che però mi chiedi del centrocampo ti dico che è un reparto molto importante, di grande qualità e di grande personalità dove non hanno paura di farsi dare il pallone per giocarlo anche nei momenti più difficili. E questo aiuta molto la squadra".