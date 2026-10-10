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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Parma, Mariano Troilo, difensore dei gialloblù, ha parlato così del match di San Siro:

"Il mister ci ha dato tranquillità, abbiamo lavorato tre settimane. L'Inter è prima in classifica, sarà difficile ma ci concentreremo sulle nostre cose"

Pio Esposito?

"Quello che è successo l'anno scorso fa parte del passato, noi cercavamo di salvarci, loro stavano per diventare campioni""Sappiamo che l'Inter ha attaccanti forti, Pio è forte ma anche Thuram e Lautaro. Mi piace marcare attaccanti forti fisicamente, è sempre bello"