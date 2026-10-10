Le dichiarazioni di Mariano Troilo ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Parma, match valido per la sesta giornata di Serie A

Matteo Pifferi
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VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"

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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Parma, Mariano Troilo, difensore dei gialloblù, ha parlato così del match di San Siro:

"Il mister ci ha dato tranquillità, abbiamo lavorato tre settimane. L'Inter è prima in classifica, sarà difficile ma ci concentreremo sulle nostre cose"

Barella racconta la lite con Troilo

Scintille in campo l'anno scorso con Barella?

"Quello che è successo l'anno scorso fa parte del passato, noi cercavamo di salvarci, loro stavano per diventare campioni"

Pio Esposito?

"Sappiamo che l'Inter ha attaccanti forti, Pio è forte ma anche Thuram e Lautaro. Mi piace marcare attaccanti forti fisicamente, è sempre bello"
troilo

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