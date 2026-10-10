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Al termine del pareggio in campionato contro il Como per 2-2, Bigica, allenatore dell'Inter Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti presenti, incluso l'inviato di FCInter1908 Fabio Alampi:

Getty Images

"Una sosta così lunga è una novità, ci ha fatto piacere che tanti nostri ragazzi abbiano rappresentato le proprie nazionali ma ovviamente durante la sosta non si riesce tanto a lavorare. Li ho rivisti tutti insieme il giorno della rifinitura. Ho visto una squadra organizzata tatticamente, i miei ragazzi hanno affrontato la gara nel modo giusto. Ti aspetti sempre che con l'uomo in più si riesca a non far tirare in porta gli avversari".

"Abbiamo buttato via due punti, bisogna crescere dal punto di vista mentale, a volte ci piacciamo un po' troppo. Chi è entrato ha cercato di dare come sempre il massimo, il Como è stato bravo a tenere viva la partita, anche se il gol è stato fortunoso e ha riaperto tutto. Nelle prossime partite mi aspetto risposte importanti. Il Bruges in Youth League? Inizio non morbido, ma sono occasioni di crescita. Sarà una partita stimolante, cerchiamo di recuperare energie fisiche e nervose".