Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha risposto ad alcune domande raccontando anche una rivelazione su Cristian Chivu
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha risposto ad alcune domande raccontando anche una rivelazione su Cristian Chivu.
"Chi vince il campionato? L'Inter. E l'anti-Inter sarà la Roma. Il derby che mi è rimasto impresso? Quello col Milan dopo un giorno che sono arrivato: abbiamo vinto 0-4. E in Champions la finale col Bayern. Nella chat del Triplete il più attivo è Materazzi.
Se scriviamo a Chivu quando gioca? Non sempre: quando vince sì, ma quando perde no eh. Se vince gli diciamo che è bello, soprattutto se vince con la Juve. Io mi aspettavo diventasse così bravo, sono sempre stato in stanza con lui, pensava non solo al suo ruolo, ma anche agli altri".
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