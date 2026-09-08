«Roma e Inter sono le candidate per il titolo, non diciamo niente e aspettiamo il resto del campionato. Tra 10 o 15 giornate vedremo». Così Francesco Totti, ex capitano della Roma e advisor della Maxima Roma, a margine della presentazione della squadra di basket della Capitale.

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«Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Stiamo li, siamo partiti bene e spero possa continuare su questi livelli. La mia una ripicca a chi non mi ha cercato? Non è una ripicca, ma un progetto che mi ha entusiasmato. Sono contento perché per me lo sport viene prima di tutto», ha aggiunto sulla decisione di 'darsi' al basket.

(Fonte: SM)