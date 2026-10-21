Intervistato da Prime Video, Arda Turan ha parlato della gara di Champions League tra Inter-Shakhtar in programma questa sera. "Questo è uno degli stadi più belli del mondo, sarà una grande emozione e una bella esperienza per i miei giovani giocatori giocare qui. Sappiamo che la partita sarà molto difficile, ma è molto importante che loro passino da queste partite. L'Inter ha ancora zero punti ma non è un dato autentico".

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"Sono l'Inter, ci affronteranno in maniera aggressiva e dobbiamo essere pronti a questo. Hanno obiettivi importanti in questa competizione, so con che spirito giocheranno questa partita. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale che fisico, se avremo la testa giusto potremmo giocare il nostro calcio, questo è quello che ci importa ancora prima del risultato. Siamo una squadra giovane e vogliamo affrontare questa esperienza con le nostre idee. Non sarà facile, ma possiamo dire la nostra".

(Prime Video)