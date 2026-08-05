Getty Images

Jan Zuberek, attaccante dell'Inter U23, ha parlato così a fcinter1908.it dopo la vittoria in amichevole contro il Lecco. Queste le parole del giocatore ai microfoni del nostro inviato, Fabio Alampi.

Getty Images

“Siamo contenti di quanto fatto, non ci fermiamo qui, dobbiamo lavorare duro e concentrarci sulla prima della Coppa Italia. 2 gol miei? Sono felice, ma non mi fermo qui, cercherò di lavorare ancora su me stesso. Girone C? Molto più tosto dell’A, anche come tifoserie, sono più grandi diciamo. Sono contento, ti fa crescere ancora di più questo. Uno dei più esperti nel gruppo? Sicuramente cercherò di dare una mano a chi arriva dalla Primavera, per fargli capire il campionato di Serie C".