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Ai microfoni di RAI Sport, Haley Bugeja, attaccante dell'Inter Women e oggi autrice di una doppietta nel derby vinto contro il Milan, ha analizzato così il successo delle nerazzurre:

MILAN, ITALY - NOVEMBER 07: Irene Santi of FC Internazionale Milano Women, Masa Tomasevic of FC Internazionale Milano Women and Marija Milinkovic of FC Internazionale Milano Women celebrate following the Serie A Women match between AC Milan and FC Internazionale Women at Vismara PUMA House of Football on November 07, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

"Va benissimo così, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Tre gol e clean sheet, continuiamo così su questa strada. Il derby è sempre il derby, volevamo vincere oggi. La stagione è lunga: guardiamo avanti partita dopo partita e speriamo bene. Ci aspetta un periodo impegnativo, ma per me è un sogno giocare così spesso e contro squadre così forti, non mi posso assolutamente lamentare. La Juventus? Ci aspetta una partita dura, è una squadra forte, ma allo stesso tempo abbiamo tutto per andare lì e vincere, preparandoci bene. Ma pensiamo prima alla partita che avremo nel mezzo della settimana".