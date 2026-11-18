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Lina Magull, calciatrice di Inter Women, ha commentato così la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid di stasera a Inter TV: “Sono orgogliosa della squadra, non è facile giocare in inferiorità numerica. Credo che abbiamo iniziato bene, creato diverse occasioni giocando un calcio propositivo. Per come si è messa la partita abbiamo dovuto difendere, ma anche nel secondo tempo abbiamo creato occasioni.

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Alla fine siamo state punite da due episodi, un corner e un rigore, sono comunque orgogliosa della prestazione nonostante il risultato. Abbiamo approcciato bene la partita, l'abbiamo preparata bene e forse abbiamo raccolto meno di quello che potevamo, ma questo è il calcio: un'espulsione può capitare, ma usciamo da qui con sentimenti positivi. Per noi si tratta della prima esperienza in Champions League, quindi abbiamo ancora molto da imparare, ma abbiamo le qualità per giocare a questo livello”.