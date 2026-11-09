Alla vigilia della gara contro il Manchester City, David Sassarini ha parlato in esclusiva ai microfoni di FcInter1908.it. Domani l'Inter Women affronterà le inglesi nella sfida di Champions League in programma a Monza con fischio d'inizio alle 21:00. "Quando giochi ogni tre giorni, più che prepararsi a una partita, devi recuperare le energie perché ti serve tanta energia da mettere in campo. Noi in questi giorni abbiamo fatto, tra virgolette, più teoria che non campo. Il campo lo abbiamo fatto in modo blando cercando di capire quello che possiamo migliorare e quello che dentro questa gara affascinate può venire fuori".

La crescita del gruppo

Il City

"Siamo avanti a quello che è il percorso fisiologico. Siamo appena a novembre, siamo sicuramente avanti però possiamo migliorare tanto in tanti aspetti delle fasi della partita, nei momenti, nelle gestioni. È un squadra che ha qualità e che può ancora crescere tanto"."Vorrei vedere possesso palla e questa leggerezza di provare af are la giocata e divertirsi. Queste meravigliose sfide che facciamo sono molto affascinanti e quindi dobbiamo godercela".

(Dall'inviata di FcInter1908.it Sabine Bertagna)