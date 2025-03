Inzaghi: “Siamo in emergenza, servirà grande gara. Sappiamo che il Feyenoord…”

"Siamo in emergenza, lo sappiamo. È un momento così, chiaramente è una parte importante della stagione e sappiamo che, alle assenze di Napoli, si è aggiunto Dimarco. In quella zona siamo in difficoltà però i nostri principi di gioco non cambiano, abbiamo due mancini in squadra come Bastoni e Acerbi che all'occorrenza ci possono aiutare in quel settore".