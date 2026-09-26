Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato dal Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Penso che l’Inter, per organico e qualità, sia sopra agli altri. Ma la Roma di Gasperini mi sta impressionando e credo possa dire la sua sino alla fine. Credo, inoltre, che la Juventus, senza la Champions League, possa rientrare in gioco.

Getty Images

Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Poi immagino che il Como, più del Napoli, possa giocarsela, anche se non sarà semplice. Infine, sottolineerei l’enorme lavoro che sta facendo Rino Gattuso alla Lazio in un contest o, tra l’altro, non agevole".