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Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas, ha parlato cosÃ¬ della corsa scudetto in Serie A.

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«Il Milan ha preso un allenatore forte, ma vedo lâ€™Inter ancora in testa, il Napoli a ruota e secondo me Gasp non ha ancora finito di stupire...Â».