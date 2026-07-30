Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas, ha parlato cosÃ¬ della corsa scudetto in Serie A
VIDEO FCIN1908 / Inter, ecco Stones! Il difensore Ã¨ sbarcato a Milano: "Entusiasta di essere qua"
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Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas, ha parlato cosÃ¬ della corsa scudetto in Serie A.
«Il Milan ha preso un allenatore forte, ma vedo lâ€™Inter ancora in testa, il Napoli a ruota e secondo me Gasp non ha ancora finito di stupire...Â».
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