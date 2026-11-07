Intervistato da Il Calcio Quotidiano, Xavier Jacobelli ha parlato del momento negativo che sta attraversando il Napoli, della lotta scudetto e della Nazionale guidata da Roberto Mancini. “Sette sconfitte in quattordici sfide ufficiali rappresentano un serio campanello d’allarme. I motivi del periodo negativo sono molteplici. La formazione azzurra paga fatalmente l’usura di qualche veterano e tradisce qualche isterismo di troppo, come ha testimoniato l’ultimo impegno di Champions. Il mercato estivo, poi, non è stato all’altezza, Allegri rischia di andare incontro a una stagione anonima e domenica, come sottolineava lei, arriva la sorprendente Lazio di Rino Gattuso”.

Getty Images

Un inizio da record, quello dei biancocelesti…

“Comunque vada a finire la stagione, i ragazzi di Gattuso hanno fatto qualcosa che rimarrà per sempre nella storia del club capitolino. Gattuso è stato bravo a isolare la squadra dalle tensioni ambientali figlie della frattura ormai insanabile tra tifosi e proprietà. Ha cementato il gruppo rivalutando giocatori che sembravano bolliti: penso a Belahyane, Mandas, Isaksen e Tavares. Una bella storia di calcio, Gattuso merita tutti gli applausi che sta raccogliendo. Si sta profilando un torneo molto intrigante. Vedo favorita l’Inter, che ha respinto con autorevolezza, in Champions, le critiche del post-derby, ma attenzione anche a Roma, Milan e Como”.

Getty

Capitolo Nazionale: quanto confida nel Mancini bis?

“Molto. Il nostro commissario tecnico è chiamato a rimettere insieme i cocci dopo le ultime, cocenti delusioni. Abbiamo il dovere di raggiungere gli Europei prima e i Mondiali dopo. Non sarà un lavoro semplice, occorre pazienza, bisogna guardarsi bene dalla frenesia, rivelatasi, in passato, il nostro principale nemico. La partenza positiva in Nations League non deve illuderci, bisogna seguire la strada indicata da Silvio Baldini che ha dato fiducia ai giovani conducendo in modo brillante la sua Under 21 agli Europei 2027. Non è vero, poi, che il nostro calcio è orfano di talenti: Papaccioli e Liberali del Como, per fare due esempi recenti, hanno fatto benissimo in Coppa…”.

(ilcalcioquotidiano.it)