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L'ex attaccante Jeda è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Tra i temi trattati, anche la crescita continua di Pio Esposito: "Credo che si vede che è un ragazzo intelligente, i paragoni è normale che si facciano ma sta a lui non andare a mettersi paura. È una bella cosa, sono complimenti che servono ma sta a lui anche capire che manca ancora tanto per dimostrare che è come tutti si aspettano. Deve rimanere con i piedi per terra, ha una società che ci crede e lo sta facendo crescere nel modo giusto".