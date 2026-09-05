Le parole di Jones ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Napoli, match vinto in rimonta dai nerazzurri grazie a Lautaro
VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano
Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli, Curtis Jones ha parlato così del match di San Siro:
"Chivu è uno di noi, ci sarebbero tante cose da dire, mi ha colpito che bastano poche parole perché noi capiamo quello che vuole. Anche lui è stato giocatore e ha quella esperienza, è stato da entrambe le parti. Riesce a gestire tutta la squadra al meglio, è passionale, ecco perché guida la squadra così bene"
Qualche parola in italiano per i tifosi?
"Molto bene. Grazie".
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