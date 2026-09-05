"Non ci siamo mai arresi, nonostante i due gol di svantaggio. E' stata una bella partita e alla fine è andata bene". Queste le parole di Curtis Jones in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Napoli: "Mi sto divertendo molto, lo staff e i compagni sono fantastici. Mi trovo bene con tutti, volevo essere parte di questo gruppo e voglio dimostrarlo in campo nelle occasioni che avrò".

Stai mostrando anche già una buona leadership."Mi sento semplicemente parte di questa squadra, amo il club in cui gioco. Cerco di aiutare la squadra al meglio che posso".

E' stata una partita fantastica."Il mister è stato bravo nel cambiare determinate cose a partita in corso, non ci siamo mai arresi e questo è stato il nostro miglior segnale".