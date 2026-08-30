Protagonista di qualche respinta che ha fatto bene ai cuori nerazzurri per come li ha rassicurati, Pepo Martinez è arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari. «Se ho consegnato i guantoni a Bisseck così para lui nella prossima partita? No, non mi ha lasciato fare la parata però lo ringrazio lo stesso. C'ero dietro eh, ma va bene. Lo ringrazierò, poi glielo dico», ha detto sorridendo per il salvataggio del compagno.

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«La partita? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, dal primo all'ultimo e credo che dobbiamo imparare a chiudere prima le partite e provare a gestire meglio nel finale, loro hanno spinto tantissimo».

-I cambi in difesa sono tanti, che qualità c'è nei cambi?

Tutti mi danno garanzie. È un gran lavoro che fa la squadra sempre, abbiamo sei grandissimi difensori: tutti sono fortissimi e tutti lavorano bene, chiunque ci sia in campo.

-Quanto conta la fiducia dell'Inter e di Chivu, e dei tuoi compagni?

Mi sento bene, mi sento che partita dopo partita si vedrà la mia migliore condizione. Cerco di imparare ad ogni gara e di migliorare ed aiutare sempre la squadra.

-Prima il Napoli, poi il Real. Messaggino a Dumfries gli avete scritto?

No. Fino a domenica non pensiamo al Real, sabato c'è il Napoli e ci concentreremo su quello, poi penseremo da domenica al Real.

(Fonte: DAZN)