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Intervistato da Radio Bruno 101.5, Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha detto la sua anche sulle ambizioni dei giallorossi in campionato. Queste le sue dichiarazioni:

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"Dove può arrivare la Roma? In campionato sta facendo quello che deve fare. In Champions League, invece, ha commesso qualche errore di troppo, perché a quel livello non puoi permettertelo. Può sicuramente arrivare in zona Champions e, se manterrà questo rendimento, giocarsi il campionato fino alla fine".

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"Servirà una rosa importante, perché le partite sono tante. Il gioco di Gasperini è divertente: la squadra soffre poco e riesce a segnare anche due, tre o quattro gol".