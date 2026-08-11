Jeremie Boga, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dall'Australia, dove i bianconeri affronteranno domani il Palermo dopo la sconfitta contro l'Inter.

"Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma adesso stiamo bene e non pensiamo al passato. Siamo concentrati sulla prossima partita, vogliamo vincere contro il Palermo per chiudere il tour nel miglior modo possibile. Abbiamo lavorato molto bene in questo periodo in ritiro e in tutto il pre stagione. Abbiamo fatto sia lavoro fisico che tattico e per il 23 agosto saremo pronti".

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Sull'arrivo di Alajbegovic alla Juventus:

"Sì, l’ho trovato molto bene. Io sono uno che guarda tanto i video su YouTube, quindi lo conoscevo già. Avevo già visto qualche sua skills. Questo tipo di giocatore a me piace tanto perché è, come diciamo, imprevedibile, fa cose che gli altri non possono fare. Quindi penso che sarà una qualità di cui avevamo bisogno".