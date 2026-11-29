Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha analizzato la pesante sconfitta dei bianconeri al Sinigaglia ai microfoni di DAZN.

"È stata una partita difficile, subito in salita. L'espulsione ci ha condizionato, abbiamo avuto un'occasione ma non l'abbiamo sfruttata. Dobbiamo guardare cosa non ha funzionato, non si può prendere gol così su palla inattiva. Ma la stagione è ancora lunga, tutto può succedere".

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Bremer sulle differenze tra Serie A ed Europa League?

Confronto giocatori-tifosi

"Come ho già detto prima, il campionato è ancora lungo. Bisogna lavorare bene, le prossime partite sono importanti e da ora in poi diventa più difficile perché non si può più sbagliare. Dobbiamo restare uniti"."Ovvio che dopo queste partite facciamo sempre così, è normale andare lì quando si perde perché i primi a essere dispiaciuti siamo noi. È dura, però l'impegno c'è sempre stato e bisogna ripartire subito".

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Bremer sulle colpe e i colpevoli

"Non c'è un colpevole, siamo tutti responsabili. Probabilmente oggi ho sbagliato qualcosa anch'io, dobbiamo restare uniti e ripartire".