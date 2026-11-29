Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha analizzato la sconfitta per 3-0 a Como in collegamento con DAZN.

Tra i temi trattati c'è l'espulsione di Kolo Muani dopo appena cinque minuti, ma non solo.

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Spalletti su espulsione Kolo Muani

Le sensazioni di Spalletti

"Si spiega facile, è il segno che ha qualche filo staccato, perchè non puoi andare dentro e, anche se hai ricevuto un fallo, una botta, fare un fallo di reazione. Perchè poi io lo devo rivedere, ma lui fa proprio il verso di reazione, per cui è una cosa che non deve assolutamente succedere per l'importanza della gara, per la difficoltà che crei a tutti, però poi se lo fai è chiaro che ora bisogna suddividersi tutto quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto"."Si prova naturalmente il dispiacere, l'amarezza, perchè diventa difficile giocarla contro una squadra come il Como in inferiorità numerica dall'inizio, 90 minuti, perchè sono un cliente scomodo, loro sanno palleggiare, sanno giocare a calcio, per cui poi se alzi la squadra rischi di prendere delle imbucate dentrogli spazi, a campo aperto, perchè loro sanno far valere la supeeriorità numerica. Poi è chiaqro che noi siamo stati anche bene in campo nel primo tempo, perchè c'era capitata la possibilità anche di fare gol, poi non lo fai, e poi ti succede che da una punizione così la palla passa all'altezza della testa, quasi di quelli davanti, e poi diventa tutto più difficile. Anzi, in campo sono stati anche abbastanza bene con le difficoltà che c'erano. poi è chiaro che 90 minuti in dieci, lo paghi lo scotto se soprattutto quelle due-tre volte che recuperi palla, diventi insidioso, non riesci a raccogliere quello che hai creato. Non è che tu possa fare dieci situazioni da gol, te capita una, te ne capitano due in inferiorità numerica e devi essere bravissimo a non concedere spazi".

COMO, ITALY - NOVEMBER 29: Tasos Douvikas of Como 1907 celebrates scoring his team’s second goal during the Serie A match between Como 1907 and Juventus at Giuseppe Sinigaglia Stadium on November 29, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Come aveva preparato Como-Juventus

Le scuse di Kolo Muani

"Avevamo tentato di tenere Kolo più alto vicino a Woltemade, per giocare due contro due sui centrali, e infoltire un po' la metà campo con un centrocampista in più, con Mckennie che poi si inseriva. Perchè con tre centrocampisti succede che quello più alto arriva dentro l'area di rigore e va a finire l'azione, per cui Kolo, Woltemade e Mckennie che arrivava sempre dentro. Se lo fai partire dal ruolo di mediano con degli esterni, per il mediano diventa più difficile andare a chiudere l'azione dentro l'area di rigore. Era il tentativo di tenere più alto lui e di tenere il 2 contro 2 sui due centrali del Como, lasciandolo libero di attaccare lo spazio senza doverlo far tornare a rincorrere l'esterno. E' chiaro che si è ribaltato tutto"."Ma non c'è il tempo, non importa neppure, perchè poi il ragazzo lo conoscono tutti, lo conosciamo tutti, il ragazzo è perfetto, è un professionista serissimo. L'ho detto precedentemente, quando c'è il ritiro facoltativo, lui è sempre lì, una volta è venuto da solo perchè tutti gli altri sono rimasti a casa, perchè ci tiene, ma è chiaro che è segno che hai qualche debolezza, qualche debolezza c'è, perchè anche in una reazione così... non è che sei affaticato, non puoi farlo, punto e basta. Per il risultato di una partita tu ti fai fare le peggiori cose dagli avversari, perchè poi ora c'è il Var e si riescono a vedere quelli che sono gli episodi. Una reazione poi determina che metti la squadra in grande difficoltà. Non c'è bisogno che si scusi, perchè gli dispiace sicuramente. Ma poi si butta all'aria il lavoro di una settimana, avevamo preparato la partita lasciandoli fuori tutti per non arrivare poi sulla stanchezza del giovedì sulle gambe, e ci crea una difficoltà enorme da un punto di vista di classifica, di momento, perchè potevi fare il balzo in avanti se fossi riuscito a vincere. Abbiamo parlato tutta la settimana di provare a vincerla, di venirsela a giocare a viso aperto, ma poi ti trovi menomato e in difficoltà per 90 minuti".