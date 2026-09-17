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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il NEC in Europa League, l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"Sono soddisfatto, perché la squadra è entrata in campo con lucidità, trasformando i dubbi dopo una sconfitta in voglia di fare. Avevamo bisogno di maggiore compattezza, di blocco squadra, e lasciare meno spazio dietro la linea di difesa. La scelta di cambiare qualcosa è stata giusta. Questo è un modo che la squadra può interpretare. Ora abbiamo tanti infortuni e pertanto bisogna anche un po' adattarsi. Siamo rimasti concentrati fin dall'inizio. Loro avevano messo a cuccia il Bodo Glimt e creeranno problemi a diverse squadre per come giocano. Non è stata una passeggiata, ma l'abbiamo interpretata seriamente fin dal primo minuto".

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"Kolo Muani? Ha grande facilità di corsa e forza e profondità. Avere spazi così mette in risalto le sue qualità, ma deve reggere di più il duello e la forza degli avversari quando gli vanno addosso. E' un ragazzo forte, sano: ieri sera, al ritiro facoltativo, era l'unico che c'era. Ci tiene moltissimo".

(Fonte: Sky Sport)