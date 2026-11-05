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La Juventus dà seguito alla vittoria in campionato contro il Napoli e vince anche contro l'AZ in Europa League. Queste le considerazioni di Luciano Spalletti a Sky Sport:

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"Sono soddisfatto, perché abbiamo giocato una partita seria contro una squadra fortissima. Quando abbiamo vinto contro il NEC, ci ridevate tutti in faccia, che ora ha 7 punti. C'è da rivedere qualcosa nella considerazione e nel dare il giusto valore a quello che facciamo. Quando vinciamo è perché gli altri erano deboli. Stasera abbiamo vinto una grande partita, giocando un grande calcio. Il battere sempre su certe cose alla fine diventa una forza. Ma abbiamo rischiato nel finale: fosse durata altri cinque minuti, secondo me non l'avremmo portata a casa. Per come abbiamo giocato e come l'abbiamo condotta, andava fatto il terzo gol. Quando si fanno partite così su un campo come questo, è segno che giochi con autorità, forza, qualità, coraggio. Non c'è merito di un singolo, anche se nel finale ci siamo abbassati troppo".

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"Ho avuto segnali positivi, abbiamo accettato l'inferiorità numerica sul loro possesso quando il loro portiere lanciava. Abbiamo avuto una grande mentalità. Quando hanno l'atteggiamento giusto, sono soddisfatto, ma il finale mi preoccupa. Dovevamo tenere più palla in avanti, ma abbiamo fatto una partita seria".

(Fonte: Sky Sport)