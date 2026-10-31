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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Milan-Inter, Ricardo Kakà ha parlato così del match di San Siro:

"Molto difficile spiegare le emozioni che si sentono in questi momenti, è una giornata molto speciale per me. Carlos Augusto top nell'Inter? Mi piace vedere i brasiliani giocare nelle grandi squadre, Modric mi piace tantissimo però anche Pulisic, non è brasiliano però può essere anche per lui.

Cardinale? Sono stato a cena, il suo discorso è stato molto bello. Il Milan può tornare protagonista in Italia e in Europa, non bastano solo i bravi giocatori ma serve una squadra forte e questo ci ha portato a vincere trofei"