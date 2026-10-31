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Anche un grande ex del Milan come Ricardo Kakà è intervenuto a Sky Sport a parlare del derby tra Milan e Inter, fra poco in campo a San Siro. Ecco le sue parole:

"Quella del derby è sempre una serata speciale. Il mio ricordo più bello nel derby? Per me quello di Champions League, quando abbiamo vinto ai quarti di finale sia all'andata che al ritorno. ieri è stato bellissimo ritrovare Galliani e tanti ex giocatori: Cardinale ha fatto un bel discorso riguardo il progetto, noi milanisti abbiamo fiducia, questo Milan può tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".

(Fonte: Sky Sport)