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Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco al termine del match contro l'Inter, pareggiato grazie a un suo gol su calcio di rigore nel finale: "La palla pesava molto perché eravamo sotto di un gol e avevo tutto nelle mie mani. Quando batto un rigore vado sempre con fiducia, poi puoi fare gol o sbagliare. Sono contento di aver segnato perché il mio gol ha permesso di pareggiare la partita contro una grandissima squadra come l'Inter".

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"Non è stata facile, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, di fronte a grandi giocatori. Anche noi abbiamo una buona squadra, stiamo cercando di trovare l'equilibrio giusto, prendiamo tanti gol ma ne facciamo tanti: abbiamo fiducia nel mister e nel suo staff, continuiamo a lavorare. Ringraziamo anche i tifosi che ci hanno spinto verso il pareggio".