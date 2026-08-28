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Kevin Carlos, nuovo attaccante spagnolo del Cagliari, si è presentato ai tifosi rossoblu, soffermandosi anche sulla prossima sfida di campionato in programma contro l'Inter: "L'Inter è ovviamente una squadra molto forte. Ci siamo allenati tutta la settimana per mostrare la versione migliore di noi stessi in partita e dimostrare che non sarà facile affrontarci, soprattutto in casa, Sono convinto che il gruppo farà una grande partita. Affronteremo grandi giocatori e sarà una grande partita. È anche per questo che sono venuto qui, perché il Club è molto importante e da tanti anni sta facendo le cose nel modo giusto".