Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jürgen Klinsmann ha parlato di Inter-Stoccarda. L'ex giocatore è cresciuto calcisticamente nel club tedesco, ma è con i nerazzurri che si è consacrato, per questo scegliere da che parte stare è impossibile. "Lo Stoccarda è la squadra della mia zona, quella da cui sono partito, l’Inter mi ha cambiato la vita: per questo, non mi dite di scegliere tra mamma e papà...".

Klinsmann, ma il 4-4 dell’Inter contro l’Atalanta lo ha visto?

Sono incidenti di percorso o problemi che pesano per la Champions?

«Purtroppo, solo l’ultima mezz’ora, quella del disastro. L’Inter segna sempre tanto, ma subisce a volte un po’ troppo, però non mi preoccuperei, il valore della squadra è evidente a tutti. In Germania lo sanno bene».«Errori normali. Quando fai un gioco più offensivo, come quest’anno, rischi anche di prendere gol in più. Poi ogni partita è diversa dall’altra e quella di Bergamo è molto particolare: era completamente nelle mani dell’Inter, ma poi le è scappata via quando era sicura di aver già vinto. E poi si sta sottovalutando l’Atalanta: è ancora la squadra che ha stupito tutta Europa».

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Dopo il derby perso, l’Inter aveva fatto due grandi partite, poi il passo indietro: a che punto è Chivu?

L’avere tre pesi massimi, come li ha chiamati lei, è solo una ricchezza o è difficile da gestire?

«Ha creato una squadra fluida, ha una tattica che va bene per le caratteristiche dei giocatori: il 3-5-2 nasce da lì. E poi, inutile anche dirlo, impazzisco per Pio Esposito, che è uno spettacolo. Ora Chivu ha tre pesi massimi davanti: oltre a Pio, Thuram ha ripreso il suo ritmo e, pian pianino dopo l’infortunio, Lautaro tornerà al livello che conosciamo. Siamo a novembre, questa squadra deve essere in gioco in primavera quando si va a duecento all’ora. Per il campionato, invece, non bisogna guardare la classifica: la Lazio di Gattuso ha entusiasmo, Gasperini fa volare la Roma, ma nessuno ha la rosa dell’Inter».«Finché giochi in tutte le competizioni, soprattutto la Champions, va bene avere tre giocatori eccezionali e fare un po’ di rotazione: viste le tante partite non ci può essere solo una coppia titolare su cui insistere. Se dovessi andare fuori, però, rischi un po’ lo spirito del gruppo perché sono tutti e tre giustamente ambiziosi e vorrebbero giocare sempre. E chi lasci fuori? Marcus ha caratteristiche uniche, Lautaro è la faccia dell’Inter e Pio fa felice l’Italia».

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Pio-Thuram-Lautaro: chi dei tre è più... Klinsmann?

Lo Stoccarda ha sette punti in Champions, uno più dell’Inter. Che squadra è?

Su quali giocatori si deve concentrare l’attenzione di Chivu?

«A occhio direi nessuno. Per me Pio somiglia ad Aldo Serena: è sempre lì al posto giusto, forte e intelligente nel difendere la palla e segnare. Io riconoscevo più gli spazi, correvo tanto, potevo andare a sinistra o a destra: sono un po’ più Thuram, dai...».«Negli ultimi anni, sotto Sebastian Hoeness, lo Stoccarda è tornato al suo livello, è una grande di Germania. Non dovrà vincere il campionato ogni anno, visto che c’è il Bayern Monaco, ma competere in alto sì. Come società oggi sono molto più stabili rispetto a dieci anni fa e giocano un calcio bello, divertente in uno stadio, rifatto per l’ultimo Europeo, che è un gioiellino: è sempre tutto esaurito, con 60 mila persone. Lo Stoccarda è la sua gente, lo vedrete a San Siro: quei tifosi in marcia prima della partita fino allo stadio sono uno show nello show».«Undav castiga, come Demirovic. Allargandosi sulla fascia, Führich ricorda un po’ il mio grande amico Alessandro Bianchi: non sai mai da che parte andrà, sa essere sempre pericoloso e fare tanti assist. Come rosa l’Inter è un po’ superiore, però attenzione: se lo Stoccarda ti prende in contropiede, poi fai fatica a rimediare e raddrizzare la partita. L’Inter sarà pure favorita, ma deve stare molto, molto attenta in difesa».

(Gazzetta dello Sport)