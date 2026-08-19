Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ruud Krol, ex difensore olandese con un passato in Italia con la maglia del Napoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A che sta per cominciare: "Allegri sa come si vince e questo è un aspetto che va tenuto presente anche da chi, come me, si ritiene diverso dai suoi principi di gioco. Ma c'è bisogno di rispetto per gli scudetti e la Coppe conquistate e per quella capacità in Champions di arrivare a due finali e io ne ho".

I valori sono stati ritoccati.

"L'Inter resta avanti. Ha perso qualcosa, Dumfries principalmente, ma ha aggiunto Stones e Spence".

Gli allenatori incidono.

"Certo che sì. E vale per Fabregas, per Gasperini, per Spalletti del quale ho avuto modo persino di seguire i suoi allenamenti, per Allegri, per Chivu, che al suo debutto con una grande ha vinto lo scudetto con ampi margini. Così, adesso su due piedi, mentre ci sono quasi due settimane di trattative, Inter favorita, Napoli alle spalle e a seguire Juventus, Como, Roma e Milan".