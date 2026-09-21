Un ultimo messaggio per Lionel Messi, cosa vorresti dirgli? Un giornalista ha fatto questa domanda a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che ha raggiunto l'Argentina per le prossime gare della Nazionale e saranno le ultime, come lui stesso ha annunciato, del suo capitano.

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«Voglio dirgli ancora Grazie», ha risposto Lautaro con un sorriso. «La sua partita d'addio alla Nazionale sarà un giorno speciale per tutti e sarà molto emozionante», ha aggiunto il giocatore nerazzurro che arriva dalla doppietta in campionato con l'Inter nella rocambolesca partita con la Roma.