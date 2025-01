Massimo Mauro, intervenuto su Canale 5 nel post gara, ha difeso l'argentino: “Prevedo critiche a Lautaro stasera ma io lo vorrei sempre un attaccante che tira 4 volte in porta e fa un assist di tacco. Ok non ha fatto gol ma io un attaccante così lo vorrei sempre. E si è sacrificato tanto. Giornalisticamente date il voto per i gol sbagliati. Ma se voi pensate che Lautaro abbia fatto una partita insufficiente, sbagliate eh. Sbagliate", sottolinea Mauro dopo il 4 in pagella secondo Mediaset.