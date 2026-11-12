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Lionel Scaloni, che ha rinnovato il suo contratto con la nazionale argentina fino ai Mondiali del 2030, ha annunciato l'addio di Walter Samuel dal suo staff tecnico:

"In linea di principio, non abbiamo intenzione di ingaggiare nessuno. Crediamo di poter continuare così come siamo, ed è quello che cercheremo di fare. Restiamo come siamo. In ogni caso, abbiamo alcuni dalle giovanili che potrebbero esserci d'aiuto, ma questo è un progetto per il futuro"

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"Walter, come ci aveva già anticipato, inizierà la sua carriera da allenatore. Un'eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico e gli auguro tutto il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda la strada che vuole"

"Non c'è dubbio che, oltre ad essere estremamente importante per l'Argentina, sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere questa decisione, è giusto che possa farlo"