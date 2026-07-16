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Intervistato da Espn, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez si è commosso nuovamente mentre parlava della sua famiglia:

“A volte bisogna stringere i denti, ingoiare il rospo e dare il proprio contributo in qualsiasi modo venga richiesto. Oggi mi è toccato entrare per pochi minuti e sono riuscito a segnare questo gol che per me è una soddisfazione e un orgoglio immensi.”

“Messi l’ha messa con il destro. Se nell’86 c’era stata la Mano di Dio, oggi è stato il destro di Dio.”

“Ne avevamo parlato. Poco prima aveva fatto un cross simile, ma il difensore mi aveva chiuso perché era davanti a me. Sul secondo cross ho cercato di nascondermi dietro Stones e, per fortuna, la palla è passata sopra di lui. Sono rimasto sospeso in aria perché sapevo che, se non ci fossi arrivato, sarei caduto. Per fortuna il pallone è arrivato proprio da me ed è stata una gioia immensa.”

“Ti stai emozionando, hai voglia di piangere e probabilmente continuerai a farlo.”

“Non smetto di piangere. Ho già fatto tre interviste e finisco sempre così. Penso a tutta la mia famiglia, perché sono loro quelli che ci sono sempre. Penso ai miei figli, che mi hanno cambiato la vita, a mia moglie, che mi è sempre accanto, e a tutta la sua famiglia. Ho appena chiamato mia mamma ed è al lavoro, quindi immaginate l’orgoglio che provo.”

“Che lavoro fa tua mamma?”

“È difficile spiegare tutto quello che provo. Sono tantissime emozioni.”

“Che cosa ti ha detto tua madre?”

“Mi ha detto che è orgogliosa di me. Soffre tantissimo quando guarda le partite. Per questo oggi è andata a lavorare: quando viene allo stadio soffre troppo, si nasconde, va in bagno dall’ansia. Per questo oggi non è qui. Per la mia famiglia è una sofferenza enorme, ed è proprio per loro che mi emoziono così tanto. Tutto quello che faccio e tutto quello per cui lavoro è soltanto per loro.”