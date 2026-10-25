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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Matteo Lavelli ha parlato così della partita di San Siro:

"Decisivo nel rigore? Non abbiamo capito in campo cosa avesse fischiato, l'importante è aver vinto la partita"

Cosa dice Thuram?

"Lui è uno che scherza molto"

Cosa ha detto Chivu?

"Non ho parlato con lui, ho cercato di dare il mio meglio e spero di averlo fatto. Chivu mi ha detto di mettermi al centro con Bonny e Thuram larghi"

Da chi stai studiando di più tra gli attaccanti dell'Inter?

"Cerco di rubare un po' da tutti, non ho un punto di riferimento. Sono 4 fenomeni, cerco di rubare qualcosa da ognuno di loro"