Vittoria clamorosa in rimonta dell'Inter che batte la Fiorentina 2-1 nei minuti di recupero: le parole di Lavelli a Dazn
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Matteo Lavelli ha parlato così della partita di San Siro:
"Decisivo nel rigore? Non abbiamo capito in campo cosa avesse fischiato, l'importante è aver vinto la partita"
Cosa dice Thuram?
"Lui è uno che scherza molto"
Cosa ha detto Chivu?
"Non ho parlato con lui, ho cercato di dare il mio meglio e spero di averlo fatto. Chivu mi ha detto di mettermi al centro con Bonny e Thuram larghi"
Da chi stai studiando di più tra gli attaccanti dell'Inter?
"Cerco di rubare un po' da tutti, non ho un punto di riferimento. Sono 4 fenomeni, cerco di rubare qualcosa da ognuno di loro"
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