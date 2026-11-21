Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Lecce, Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Guardiamo tutti dall'alto in basso? No, io guardo la classifica al contrario. Siamo a 32, mancano otto punti. Il mio gol? Ogni tanto in allenamento ci provo, ma da più lontano perché i nostri portieri fanno i furbi e si mettono fuori. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente e per fortuna è andata bene".

Getty Images

"Mi sto divertendo tanto, non solo in campo, ma anche fuori. Ho trovato qualcosa che stavo cercando e che mi serviva e in campo si sente".

(Fonte: DAZN)