Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Lecce, Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni
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Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Lecce, Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Guardiamo tutti dall'alto in basso? No, io guardo la classifica al contrario. Siamo a 32, mancano otto punti. Il mio gol? Ogni tanto in allenamento ci provo, ma da più lontano perché i nostri portieri fanno i furbi e si mettono fuori. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente e per fortuna è andata bene".
"Mi sto divertendo tanto, non solo in campo, ma anche fuori. Ho trovato qualcosa che stavo cercando e che mi serviva e in campo si sente".
(Fonte: DAZN)
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