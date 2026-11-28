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Intervistato da DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty Images

"Abbiamo una partita dura, non abbiamo tempo di guardare la classifica. Arrivano partite complicate, stasera ci sarà da pedalare e da partire forte, perché loro proveranno a metterci in difficoltà. Bisogna sempre rispettare gli avversari. Dele-Bashiru? E' un giocatore che meritava qualcosa in più come si sta allenando e per come entra sempre in campo. E' un giocatore diverso rispetto a Taylor, ha una forza esplosiva incredibile e oggi è una partita perfetta per lui. Non deve dimostrare niente, deve giocare come ha sempre fatto e poi vedremo".

"Abate? Affrontarlo mi fa impressione, è stato mio compagno e mio giocatore, è segno che sto invecchiando. Quand'era giovane l'ho preso sotto la mia ala, noi di quel Milan gli abbiamo lasciato qualcosa e questo è quello che conta. Mi ha dato tanto, ci abbracceremo forte".

(Fonte: DAZN)