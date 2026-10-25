La Juventus vince 2-0 sul campo del Lecce nell'8a giornata di Serie A: ecco le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport.

Getty Images

"Risposte buone? Buonissima gara come ritmo e scelte, si è giocato a viso aperto. Si erano creati presupposti importanti nel primo, poi nel secondo siamo un po' calati. Nella gestione viene fuori che diventa tutto più difficile perché hai meno coraggio, pensi tu possa gestire mentre il calcio è questo. Bisogna fare come si è fatto nel primo tempo.

Douglas Luiz? Partita importante, ha lottato, corso, si è battuto da tutte le parti dove c'era bisogno. Ha pulito molte situazioni.

Confronto coi calciatori? Hanno parlato di ciò che ci voleva di più, abbiamo giocato coi 3 centrocampisti. In momenti così ci vuole più solidità e più chiarezza, lo abbiamo fatto. Poi vengono a mancarti delle potenzialità comunque, bisogna metterli nelle condizioni dove si trovano bene e possono contribuire con le loro qualità. Si escludono così le punte esterne da 1 contro 1 che hanno fatto bene precedentemente. Se si gioca sempre con due punte e manca Nico, non entra una punta poi. La gestione dei direttori di gara è cambiata, vanno a essere avvantaggiate le squadre con centimetri e forza, corsa, si gioca a tirarsele nel muso. Ma nel secondo tempo già si è tornati un po' indietro oggi".