Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Petar Sucic ha parlato così della partita di San Siro:

"Bello rimontare ancora, quando abbiamo pareggiato sentivamo di poter rimontare e vincere. Abbiamo una grande mentalità, non molliamo mai"

I messaggi di Chivu

"Vuole giocare un calcio offensivo e lo vediamo anche in allenamento, abbiamo tanta qualità, possiamo sempre fare tanti gol.