Vittoria clamorosa in rimonta dell'Inter che batte la Fiorentina 2-1 nei minuti di recupero: le parole di XY a Dazn
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Petar Sucic ha parlato così della partita di San Siro:
"Bello rimontare ancora, quando abbiamo pareggiato sentivamo di poter rimontare e vincere. Abbiamo una grande mentalità, non molliamo mai"
I messaggi di Chivu"Vuole giocare un calcio offensivo e lo vediamo anche in allenamento, abbiamo tanta qualità, possiamo sempre fare tanti gol. Ho visto che abbiamo fatto 32 tiri, incredibile"
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