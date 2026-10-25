Vittoria clamorosa in rimonta dell'Inter che batte la Fiorentina 2-1 nei minuti di recupero: le parole di XY a Dazn

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra

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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina 2-1, Petar Sucic ha parlato così della partita di San Siro:

"Bello rimontare ancora, quando abbiamo pareggiato sentivamo di poter rimontare e vincere. Abbiamo una grande mentalità, non molliamo mai"

I messaggi di Chivu

"Vuole giocare un calcio offensivo e lo vediamo anche in allenamento, abbiamo tanta qualità, possiamo sempre fare tanti gol. Ho visto che abbiamo fatto 32 tiri, incredibile"
sucic

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