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Intervistato da TMW, Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, si è espresso così sulla lotta scudetto:

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L'Inter resta favorita?

"Inter strafavorita sempre, tutto dipende da lei. Vediamo se avrà cali mentali e fisici, ma non penso succederà. Ha una rosa così forte che porterà al risultato. Poi ci sarà comunque da capire chi è realmente questa Lazio, perché se dovesse vincere a Napoli inizierei a preoccuparmi, diventerebbe una mina vagante. Quello che sta facendo è da studiare, non me lo aspettavo. Per questo dico che andrebbe studiata, lo scorso anno con gli stessi giocatori era a metà classifica e oggi domina il campionato di Serie A".

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Roma e Como?

"Il Como avendo la Champions, come la Roma farà fatica a tenere quel ritmo dell'Inter. Saranno competitive, ma magari nei momenti decisivi della stagione qualcosa perderà vista anche la Champions… Sono comunque squadre molto belle da vedere, mi piace guardare le loro partite".

(Fonte: TMW)