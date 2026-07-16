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Il compagno di Nazionale di Lautaro, Lisandro Martinez, ai microfoni di Espn, ha parlato della grande prestazione dell'interista decisivo in semifinale con l'Inghilterra:

Lo presento io, perché è un animale. Ha una mentalità incredibile. Per come lavora ogni giorno. Oggi è partito dalla panchina, ha accettato la decisione senza dire una parola e poi ha risposto sul campo. Pochissimi giocatori riescono a fare una cosa del genere. Quindi complimenti, amico mio, sei un fenomeno.”