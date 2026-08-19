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Intervistato dalla tv belga al termine del preliminare di Champions League contro il Lione, in cui ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Fenerbahce, Romelu Lukaku è tornato senza mezzi termini sull'ultima, negativa stagione al Napoli e sul suo addio agli azzurri. Ecco le sue parole:

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"Sarò presto ancora in forma, ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà ‘ame over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità: se dai sempre retta alle opinioni altrui diventi infelice, ma io mi prendo cura di me stesso. Ora sono tornato".

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"L'anno scorso è stato il peggiore della mia vita”. Perché ho scelto di andarmene? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare".

(Fonte: Sport Mediaset)