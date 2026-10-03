Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Paolo Sammarco, ex calciatore ed attuale tecnico del Lumezzane, ha parlato a Sky Sport dell'amichevole disputata quest'oggi contro l'Inter:

"È stato un test impegnativo, abbiamo difeso molto ma siamo comunque soddisfatti, abbiamo ruotato tanti giocatori e abbiamo fatto giocare tutti. Era un'amichevole di prestigio e tutti volevano essere in campo, torniamo a casa con alcuni spunti, è stato un buon lavoro"

Su Appiano

"Ho trovato strutture incredibili, di una società così importante che punta a vincere in Italia e non solo. Complimenti a loro e ringrazio ancora per l'invito. Per noi è stato un piacere venire qui"

Sull'Inter affrontata oggi

"Una squadra che palleggia benissimo con tanti giocatori che si interscambiano le posizioni a prescindere da chi ha giocato oggi. Sicuramente loro hanno motori diversi rispetto a noi. È stata dura per noi ma comunque l'Inter sta benissimo e credo sarà dura per le altre. Chi mi ha impressionato di più? Mkhitaryan per il professionista che è, per come alla sua età gioca a questi livelli. Anche oggi ha fatto vedere sprazzi di grande calcio".

Getty Images

Su Spence

"Lui è un ragazzo che ha grande motore, va davvero veloce, probabilmente gli manca ancora un po' di condizione visto che non ha ancora giocato ma sicuramente darà una mano"