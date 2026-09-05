L'ex nerazzurro ha risposto alle domande di CBS Sports dopo la vittoria della squadra di Chivu contro il Napoli di Max Allegri
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
«Cosa ho pensato sul due a zero? Sul due a zero è difficile, no? Ma l'Inter ha preso la partita tra le mani e l'ha ribaltata alla grandissima». A San Siro, ad assistere in tribuna a Inter-Napoli, con tante altre ex leggende, c'era pure Maicon. L'ex calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di CbS Sports e ha detto la sua sulla vittoria nerazzurra.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Non hanno mollato fino alla fine e dopo la sosta per il cooling break si è scatenata e ha ottenuto questo risultato importantissimo. Se questa squadra ha un po' la mentalità di quella del Triplete? E per quello che ha dimostrato oggi penso di sì. Ha tantissimo di quella squadra che ha vinto nel 2010. Però non possiamo mai fare paragoni. È una squadra fortissima questa e può fare un bellissimo anno». ha aggiunto.
"He was one of the players that understood the situation in a game right away. He's perfect for this role."— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2026
Inter legend Maicon tells @IFTVMarco he had no doubt that former teammate Cristian Chivu had what it took to become a head coach 🧠
Watch Serie A on @paramountplus 📺 pic.twitter.com/y3Wtm4TOV2
L'ex compagnoA Maicon hanno anche chiesto di Cristian Chivu, oggi allenatore nerazzurro, negli anni del Triplete suo compagno: «Cosa significa per me vedere Chivu in panchina poi scatenarsi così ai gol in mezzo ai suoi giocatori? Lui pensa ancora di essere un giocatore mi sa (ride.ndr) ed è in forma. No, seriamente, ha fatto una corsa bellissima per abbracciare i suoi ragazzi che hanno fatto una grandissima 'remuntada'. Complimenti a lui e ai suoi ragazzi. Speriamo continuino così perché martedì c'è la partita con il Real Madrid, un'altra gara durissima. Se mi aspettavo quando giocava che Chivu avrebbe allenato? Sicuramente sì. Era uno di quelli che capiva subito cosa poteva accadere dentro alla partita quindi sicuramente era uno di quelli che poteva fare questo lavoro e gli auguro una bellissima carriera come allenatore perché come giocatore è stato un grandissimo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA