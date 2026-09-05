L'ex nerazzurro ha risposto alle domande di CBS Sports dopo la vittoria della squadra di Chivu contro il Napoli di Max Allegri

Eva A. Provenzano
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

«Cosa ho pensato sul due a zero? Sul due a zero è difficile, no? Ma l'Inter ha preso la partita tra le mani e l'ha ribaltata alla grandissima». A San Siro, ad assistere in tribuna a Inter-Napoli, con tante altre ex leggende, c'era pure Maicon. L'ex calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di CbS Sports e ha detto la sua sulla vittoria nerazzurra.

Inter Lautaro Thuram
Getty Images

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Non hanno mollato fino alla fine e dopo la sosta per il cooling break si è scatenata e ha ottenuto questo risultato importantissimo. Se questa squadra ha un po' la mentalità di quella del Triplete? E per quello che ha dimostrato oggi penso di sì. Ha tantissimo di quella squadra che ha vinto nel 2010. Però non possiamo mai fare paragoni. È una squadra fortissima questa e può fare un bellissimo anno». ha aggiunto.

maicon cbs (1)

L'ex compagno

Chivu
A Maicon hanno anche chiesto di Cristian Chivu, oggi allenatore nerazzurro, negli anni del Triplete suo compagno: «Cosa significa per me vedere Chivu in panchina poi scatenarsi così ai gol in mezzo ai suoi giocatori? Lui pensa ancora di essere un giocatore mi sa (ride.ndr) ed è in forma. No, seriamente, ha fatto una corsa bellissima per abbracciare i suoi ragazzi che hanno fatto una grandissima 'remuntada'. Complimenti a lui e ai suoi ragazzi. Speriamo continuino così perché martedì c'è la partita con il Real Madrid, un'altra gara durissima. Se mi aspettavo quando giocava che Chivu avrebbe allenato? Sicuramente sì. Era uno di quelli che capiva subito cosa poteva accadere dentro alla partita quindi sicuramente era uno di quelli che poteva fare questo lavoro e gli auguro una bellissima carriera come allenatore perché come giocatore è stato un grandissimo».

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