«Cosa ho pensato sul due a zero? Sul due a zero è difficile, no? Ma l'Inter ha preso la partita tra le mani e l'ha ribaltata alla grandissima». A San Siro, ad assistere in tribuna a Inter-Napoli, con tante altre ex leggende, c'era pure Maicon. L'ex calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di CbS Sports e ha detto la sua sulla vittoria nerazzurra.

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Non hanno mollato fino alla fine e dopo la sosta per il cooling break si è scatenata e ha ottenuto questo risultato importantissimo. Se questa squadra ha un po' la mentalità di quella del Triplete? E per quello che ha dimostrato oggi penso di sì. Ha tantissimo di quella squadra che ha vinto nel 2010. Però non possiamo mai fare paragoni. È una squadra fortissima questa e può fare un bellissimo anno». ha aggiunto.

"He was one of the players that understood the situation in a game right away. He's perfect for this role."



Inter legend Maicon tells @IFTVMarco he had no doubt that former teammate Cristian Chivu had what it took to become a head coach 🧠



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L'ex compagno