Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Maifredi, allenatore, ha parlato così del possibile futuro allenatore della Juve
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Maifredi, allenatore, ha parlato così del possibile futuro allenatore della Juve: "Inzaghi? No, se vogliono sognare devono puntare a Guardiola. La Juve non può pensare in maniera mediocre. Non può dire prendo Inzaghi. E' un buon allenatore, non eccezionale.
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Oggi serve un riequilibratore che può essere Conte. Serve riportare la Juve nelle posizioni che competono, Conte è ideale per i primi due anni. Se poi riescono a prendere Guardiola, a cui manca solo l'esperienza italiana, magari potrebbe ripartire. Ma devono tentarlo con la Champions".
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